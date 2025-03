SEGURANÇA

Operação contra facções, traficantes e homicidas tem mais de 500 presos

Agressores e estupradores também são alvos da ação

Além das ações nas ruas, a operação adentrou as unidades penais espalhadas pelo estado. Ao todo, quarenta e uma medidas judiciais foram executadas contra internos do sistema prisional suspeitos de ordenar crimes de dentro das unidades. A operação também registrou um recorde na apreensão de armas, totalizando 98 unidades, além de 57 veículos e mais de R$ 126 mil reais. >

Em Araci, um homem foi detido por estupro, sequestro e cárcere privado contra três mulheres. Já em São Félix do Coribe, uma prisão foi realizada pelo homicídio de Felipe Gonçalves, de 16 anos. No município de Nova Viçosa, uma mulher foi capturada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios. Em Afrânio, um foragido de Pernambuco acusado de homicídio foi localizado e preso. >

A Polícia Civil também cumpriu a prorrogação da prisão temporária do policial militar investigado pelo homicídio de um advogado em Conceição do Coité. Ele segue custodiado no Batalhão de Choque em Lauro de Freitas. Com equipes ainda mobilizadas, a Operação Unum Corpus continua em andamento, com novas prisões e apreensões previstas nas próximas horas, reforçando o compromisso da Polícia Civil no combate à criminalidade e na segurança da população. >