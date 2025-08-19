Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador amplia arborização ao longo do BRT com novo plantio na Juracy Magalhães

Projeto faz parte da proposta de transformar o BRT em um corredor verde

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:07

Plantio na região do BRT
Plantio na região do BRT Crédito: Bruno Concha

A Prefeitura de Salvador realizou um novo plantio de árvores na região da Avenida Juracy Magalhães, próximo à estação do BRT Vale das Pedrinhas. A ação integra a “Operação Plantio-Chuva”, iniciativa que aproveita o período de maior incidência de chuvas para facilitar a adaptação das mudas ao solo urbano.

De acordo com a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), em parceria com a Secretaria de Mobilidade (Semob), foram plantadas cerca de 20 mudas nesta etapa, incluindo espécies como resedás e ipês, que se destacam pelo valor paisagístico e resistência ao clima local.

O projeto faz parte da proposta de transformar o BRT em um corredor verde e reforça o compromisso da capital com a sustentabilidade urbana.

“O objetivo é ampliar a cobertura vegetal da cidade, principalmente em áreas com grande fluxo urbano”, afirmou o secretário da Secis, Ivan Euler. Ele também alertou para casos de vandalismo registrados em mudas plantadas anteriormente. “É importante que a população entenda o papel dessas árvores na melhoria da qualidade de vida.”

A iniciativa também está alinhada ao conceito de mobilidade sustentável adotado no BRT Salvador, que conta com ônibus elétricos e ciclovias ao longo do trajeto. Segundo o secretário da Semob, Pablo Souza, o sistema já responde por cerca de 10% do transporte coletivo da capital.

“Estamos unindo transporte eficiente e responsabilidade ambiental. O plantio na Juracy Magalhães reforça esse compromisso”, disse.

O diretor do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam), João Resch, informou que mais de mil mudas já foram plantadas nessa fase do projeto, que abrange o eixo entre a Estação da Lapa e o Shopping da Bahia.

“A arborização urbana traz benefícios diretos, como redução de temperatura, absorção das chuvas e melhoria na qualidade do ar”, explicou.

A operação segue até o fim de agosto, com previsão de plantio de mais de 6 mil mudas ao longo do trajeto do BRT.

Leia mais matérias no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Andarilho morre atropelado na BR-324, em Amélia Rodrigues

Andarilho morre atropelado na BR-324, em Amélia Rodrigues
Imagem - Emboscada: ataque a tiros deixa quatro feridos em Fazenda Coutos

Emboscada: ataque a tiros deixa quatro feridos em Fazenda Coutos
Imagem - Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados

Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados

MAIS LIDAS

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
01

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
02

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
03

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil