Salvador amplia arborização ao longo do BRT com novo plantio na Juracy Magalhães

Projeto faz parte da proposta de transformar o BRT em um corredor verde

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:07

Plantio na região do BRT Crédito: Bruno Concha

A Prefeitura de Salvador realizou um novo plantio de árvores na região da Avenida Juracy Magalhães, próximo à estação do BRT Vale das Pedrinhas. A ação integra a “Operação Plantio-Chuva”, iniciativa que aproveita o período de maior incidência de chuvas para facilitar a adaptação das mudas ao solo urbano.

De acordo com a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), em parceria com a Secretaria de Mobilidade (Semob), foram plantadas cerca de 20 mudas nesta etapa, incluindo espécies como resedás e ipês, que se destacam pelo valor paisagístico e resistência ao clima local.

O projeto faz parte da proposta de transformar o BRT em um corredor verde e reforça o compromisso da capital com a sustentabilidade urbana.

“O objetivo é ampliar a cobertura vegetal da cidade, principalmente em áreas com grande fluxo urbano”, afirmou o secretário da Secis, Ivan Euler. Ele também alertou para casos de vandalismo registrados em mudas plantadas anteriormente. “É importante que a população entenda o papel dessas árvores na melhoria da qualidade de vida.”

A iniciativa também está alinhada ao conceito de mobilidade sustentável adotado no BRT Salvador, que conta com ônibus elétricos e ciclovias ao longo do trajeto. Segundo o secretário da Semob, Pablo Souza, o sistema já responde por cerca de 10% do transporte coletivo da capital.

“Estamos unindo transporte eficiente e responsabilidade ambiental. O plantio na Juracy Magalhães reforça esse compromisso”, disse.

O diretor do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam), João Resch, informou que mais de mil mudas já foram plantadas nessa fase do projeto, que abrange o eixo entre a Estação da Lapa e o Shopping da Bahia.

“A arborização urbana traz benefícios diretos, como redução de temperatura, absorção das chuvas e melhoria na qualidade do ar”, explicou.