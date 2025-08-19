ATENÇÃO, LEITORES

Com um dia a mais de programação, Bienal do Livro Bahia 2026 já tem data confirmada; saiba mais

Pela primeira vez, serão sete dias de programação; última edição atraiu mais de 100 mil pessoas e registrou 800 mil livros vendidos

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:36

Crédito: Divulgação

A Bienal do Livro Bahia 2026 já tem data para voltar a transformar a capital baiana no epicentro da literatura brasileira. O evento será realizado de 15 a 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. Pela primeira vez, serão sete dias de programação intensa, um a mais que na edição de 2024, movimento impulsionado pelo sucesso arrebatador do último encontro, que atraiu mais de 100 mil pessoas e registrou aproximadamente 800 mil livros vendidos. Outra novidade é que a venda de espaços para expositores começa nesta terça-feira (18), e a distribuição será conforme a ordem de chegada.

A ampliação da Bienal Bahia, que é realizada pela GL events Exhibitions - empresa responsável pela organização da Bienal do Livro Rio, juntamente com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), e que em junho deste ano reuniu mais de 740 mil pessoas no Riocentro -, reflete não apenas o entusiasmo do público, de editoras e distribuidores, mas também a projeção nacional conquistada na edição passada.

“O que aconteceu em 2024 foi algo memorável. A nossa relação com a Bienal Bahia vem de longa data e é lindo ver como o evento se tornou um espaço de troca, de afetos, de ideias e de encontros reais, entre livros, pessoas e gerações. Foi um festival que reafirmou o valor da leitura como experiência coletiva e transformadora e nos impulsiona para trazer mais novidades no ano que vem”, avalia Tatiana Zaccaro, diretora da GL events Exhibitions, responsável pela realização do evento.

Com a confirmação das novas datas, a organização da Bienal Bahia 2026 já trabalha para ampliar ainda mais os espaços, a diversidade de vozes e o alcance do evento. O objetivo é manter a Bienal como um espaço de diálogo entre a Bahia, o Brasil e o mundo, dando visibilidade à produção literária local, regional e internacional.

Em 2024 o evento contou com a presença de 200 marcas expositoras - incluindo grandes nomes do mercado editorial, como Companhia das Letras, HarperCollins Brasil, Rocco e Globo Livros, que participaram pela primeira vez do festival - e com mais de 100 horas de conteúdo. Ao todo, 170 autores, artistas e personalidades passaram pelos palcos do CCS, entre eles Itamar Vieira Jr., Raphael Montes, Thalita Rebouças, Jeferson Tenório, Rita Batista, Daniela Mercury, Zélia Duncan e Tiganá Santana, além de convidados internacionais como Abdi Nazemian e Scholastique Mukasonga. Tudo isso projetou a Bienal Bahia definitivamente no circuito nacional de eventos literários.

“A resposta do público, o engajamento e o bom desempenho das editoras e distribuidores participantes e o impacto cultural comprovam a força da Bahia como um polo de cultura vibrante e plural. Ampliar a duração do evento para mais um dia, em 2026, é um passo natural diante de tanto entusiasmo. Estamos felizes e otimistas com essa próxima edição.”, afirma Tatiana Zaccaro.

Em um evento grandioso como a Bienal, a escolha do local para instalação do estande pode ser uma decisão estratégica para o expositor. Por isso, é importante garantir o espaço o quanto antes. Ao todo, serão disponibilizados mais de 3.000m² de área de exposição. Para outras informações sobre a participação, é necessário entrar em contato com vanessa.campos@glbr.com.br ou will.holtz@glbr.com.br.