Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia

ClickBus investe R$ 15 milhões para lançar assistente que compra e recomenda viagens por comandos de voz.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 05:30

Embarque na Rodoviária de Salvador
Embarque na Rodoviária de Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A forma de comprar passagem de ônibus no Brasil vai mudar. A ClickBus anunciou um investimento de R$ 15 milhões no desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial que prometem transformar a experiência dos passageiros, desde a pesquisa até a chegada ao destino final. Entre as novidades está um assistente de viagem conversacional, que permitirá ao usuário buscar informações e comprar passagens apenas digitando comandos como “quero ir para o Rio de Janeiro com R$ 100” ou “posso viajar com meu cachorro?”.

Ou seja, o passageiro não vai mais apenas digitar o local para onde quer ir e a data. Ele passará a ter um assistente de viagem que indicará o melhor período para viajar, os melhores preços, tirar dúvidas sobre bagagens, viagens e afins.

A compra de passagens pelo guichê ainda será possível, mas a tendência é que fique cada vez menos procurada. Isso porque a empresa facilitará a vida do consumidor para que ele resolva tudo pelo celular, sem precisar pegar fila ou se deslocar.

Para ter acesso à ferramenta, basta baixar o app da ClickBus gratuitamente e fazer a compra de passagens online - o cancelamento ou troca de passagem, caso você perceba que vai chegar atrasado à rodoviária, por exemplo, também poderá ser feito virtualmente e sem complexidade. 

No app haverá um chat onde o usuário poderá pedir dicas de local para viajar, tirar dúvidas, conferir ofertas e mais. Além disso, uma das ferramentas que os usuários poderão contar será acompanhar onde os ônibus estão em tempo real e quanto tempo de viagem falta, como já ocorre com os aviões. Essa ferramenta promete facilitar a vida tanto de quem viaja, quanto daqueles que vão à rodoviária buscar os passageiros.

Embora o termo Inteligência Artificial assuste quem não é familiarizado, de acordo com pesquisa da própria empresa, oito em cada dez viajantes já utilizam a ferramenta mesmo sem perceber, principalmente em serviços que ajudam a reduzir incertezas e imprevistos. O levantamento apontou ainda que prever atrasos é a principal expectativa dos usuários em relação à tecnologia, seguida por avisos de embarque e atendimento ágil.

Segundo o diretor de produto da ClickBus, Caio Tozzini, a ideia de usar a IA em todo o processo de quem usa o segmento rodoviário é revolucionar a jornada do passageiro. “Nosso objetivo é que os viajantes participem de cada etapa da jornada, como ter acesso ao cartão de embarque, acompanhar e compartilhar o trajeto, saber informações sobre o ônibus e a rodoviária apenas conversando com a IA”, afirma.

O CEO da empresa, Phillip Klien, reforça que a iniciativa busca digitalizar ainda mais o setor, que hoje ainda depende majoritariamente dos guichês. “Estamos indo muito além da simples compra de passagens, com oferta de previsibilidade, praticidade e personalização em cada etapa”, diz.

Com 12 anos de atuação, a ClickBus já movimentou mais de 62 milhões de passagens e, somente no primeiro semestre de 2025, registrou R$ 1,1 bilhão em vendas.

*A repórter viajou a convite da ClickBus

