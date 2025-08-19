CURIOSIDADE

O gigante verde à beira-mar que guarda histórias e recordes

Entre flores, árvores e arte, um litoral brasileiro abriga o maior jardim orla do mundo

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:24

Litoral de São Paulo tem o maior jardim orla do mundo Crédito: Wikimedia Commons

Entre o azul do mar e o cinza da cidade, há um tapete verde que se estende por quilômetros, encantando visitantes e abrigando histórias que atravessam séculos.

Mais do que um jardim, é um palco vivo de beleza e memória, que guarda segredos e convida à contemplação. Ali, natureza e cultura se entrelaçam de forma única, formando um cenário que já entrou para os livros dos recordes e permanece como um orgulho à beira-mar.