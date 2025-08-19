O gigante verde à beira-mar que guarda histórias e recordes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:24
Entre o azul do mar e o cinza da cidade, há um tapete verde que se estende por quilômetros, encantando visitantes e abrigando histórias que atravessam séculos.
Mais do que um jardim, é um palco vivo de beleza e memória, que guarda segredos e convida à contemplação. Ali, natureza e cultura se entrelaçam de forma única, formando um cenário que já entrou para os livros dos recordes e permanece como um orgulho à beira-mar.
Quer saber mais sobre o maior jardim orla do mundo e onde ele está localizado? Leia o texto na íntegra no site do nosso parceiro Diário do Litoral: www.diariodolitoral.com.br.