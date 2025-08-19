Acesse sua conta
Felipe Neto deixa seguidores preocupados ao fazer post em tom de despedida

Influenciador se manifestou após dar susto nos fãs

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:11

Felipe Neto
Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram

Felipe Neto deixou os seguidores preocupados após postar um breve texto em suas redes sociais. Alguns fãs apontaram que a publicação feita pelo influenciador nos Stories do Instagram e no X teria um tom de despedida. 

"Obrigado por tanta coisa. Vocês fizeram minha vida ser um sonho em realidade. Nunca vou conseguir dizer o quão grato sou por vocês nunca largarem minha mão", escreveu Felipe.

Os seguidores logo questionaram o criador de conteúdo. "Que tom de despedida é esse, Felipe?", disse uma pessoa. "Felipe, você é tudo nas nossas vidas. Não faz besteira, por favor", pediu outra. "Olha os papo, mano, parece até que está se despedindo", disse mais um fã. "Oxi, pode ir parando com isso viu, tô com medo já", escreveu uma quarta pessoa.

Após a repercussão do post, Felipe voltou às redes sociais, na manhã desta terça-feira (19), e assegurou que está tudo bem com ele. O influenciador também afirmou que a postagem foi apenas um gesto de agradecimento aos fãs.

"Meu Deus, postei um textinho fofo ontem antes de dormir... acordei hoje e está cheio de gente preocupada achando que vou me matar. Está tudo bem, era só um textinho fofo de agradecimento! Eu definitivamente sou péssimo nisso", garantiu.

