'Dona de Mim': antes de morrer, Rosa se vinga e deixa família em choque

Sem confrontos públicos, ela escolhe agir em silêncio

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:32

Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

A novela "Dona de Mim" surpreende mais uma vez com uma reviravolta envolvendo a matriarca Rosa, interpretada por Suely Franco. Magoada por ter sido deixada de fora da disputa judicial pela guarda da neta Sofia, a personagem decide dar uma lição nos próprios herdeiros e prepara uma vingança silenciosa que mudará o rumo da família Boaz.

A batalha pela guarda da menina, filha de Abel, movimenta o enredo. Samuel e Davi tentam assumir a responsabilidade, mas o pedido é negado pela Justiça. A tutela fica com Leona, ex-babá de Sofia, enquanto Rosa é ignorada no processo. Sentindo-se desrespeitada e chamada de "velha inútil", ela se revolta contra os netos.

"Vocês me deixaram de fora da história. Isso eu nunca vou esquecer nem perdoar!", dispara a matriarca, mesmo admitindo que Leona seria a melhor opção no momento. Para Rosa, o maior golpe foi ser excluída de uma decisão tão importante ligada ao filho falecido.