Advogado recebe voz de prisão após bate-boca com delegada: 'Me tiraram à força'

Discussão aconteceu na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã

O advogado relata que chegou à unidade policial por volta das 11 horas, para protocolar um documento, e que foi direcionado para conversar com uma escrivã da delegacia. "A delegada disse que queria ver a petição e começou a discordar. Eu disse que entendia que ela tinha um entendimento jurídico que é diferente do meu e que, no final, a palavra que vai prevalecer é a do juiz. Ela se sentiu extremamente ofendida com isso", afirma Mateus Nogueira, que representa duas mulheres vítimas de violência. >