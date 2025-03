DENÚNCIA DE GOLPE

Julgamento de Bolsonaro: advogado é detido por desacato no STF após gritar e tumultuar voto de Moraes

Ex-desembargador é defensor de Filipe Martins, que foi assessor de Bolsonaro

Carol Neves

Publicado em 25 de março de 2025 às 11:19

Sebastião Coelho em 2023 Crédito: Reprodução/TV Senado

O ex-desembargador Sebastião Coelho foi detido nesta terça-feira (25) após protagonizar um princípio de tumulto durante o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de envolvimento no golpe de Estado, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Coelho foi preso por “flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal” enquanto o relator Alexandre de Moraes lia seu relatório sobre as acusações. >

Sebastião Coelho, que atua como advogado de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, tentou interromper o andamento da sessão. Martins é acusado de envolvimento na tentativa de golpe, mas não faz parte do grupo de denunciados sendo julgado nesta semana.>

O incidente ocorreu após a leitura do relatório, quando Moraes começava a listar os denunciados e a definir as próximas etapas do julgamento. Nesse momento, gritos vindos de fora do plenário interromperam a sessão, com Coelho proferindo palavras de ordem como “arbitrário”. Ele foi imediatamente retirado do local pelos policiais judiciais.>

Embora não tenha participado da Primeira Turma, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, que estava no edifício do Supremo acompanhando o julgamento, determinou o registro do boletim de ocorrência. Após esse procedimento, Sebastião Coelho deverá ser liberado.>