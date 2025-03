JUSTIÇA

AO VIVO: com Bolsonaro presente, STF inicia sessão que pode tornar ex-presidente réu

Ex-presidente é acusado de vários crimes ligados a uma suposta tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu início na manhã desta terça-feira (25) à sessão que vai decidir se Jair Bolsonaro deve se tornar réu pelos crimes de liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O ex-presidente chegou ao local minutos antes e vai acompanhar a sessão da primeira fileira, ao lado de advogados e aliados. >

Além do ex-presidente, serão analisadas as denúncias contra Fazem parte deste núcleo: os ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. >