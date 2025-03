JULGAMENTO

Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes: 'Já tem a sentença para mim, 28 anos de prisão'

Hoje, STF vai analisar se torna ex-presidente réu

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez graves acusações contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que o magistrado já teria “a sentença pronta” para ele. Em entrevista ao Financial Times, Bolsonaro disse que Moraes estaria “com pressa” para declará-lo culpado, sugerindo que o ministro já teria decidido uma pena de 28 anos de prisão para o ex-mandatário. “Ele já tem a sentença para mim, 28 anos de prisão. Eu não acho que eles me querem na cadeia, eles me querem morto. É isso que está em jogo no Brasil”, afirmou. >

O Financial Times também destacou o movimento do filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que decidiu tirar uma licença do cargo de deputado federal e se mudar para os EUA. De acordo com o jornal, Eduardo tem distribuído um dossiê de mil páginas para parlamentares republicanos e apoiadores de Trump, no qual critica ações do STF, incluindo restrições a redes sociais como o X (antigo Twitter), de Elon Musk.>