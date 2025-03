JUSTIÇA

VÍDEO: assista agora transmissão ao vivo do julgamento que pode tornar Bolsonaro réu

Ministros do STF votarão sobre a aceitação da denúncia, com julgamento transmitido on-line

Carol Neves

Publicado em 25 de março de 2025 às 08:40

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira (25) e poderá ser acompanhado ao vivo. A sessão, que será transmitida online pelo canal da TV Justiça no YouTube, decidirá se o ex-presidente e outros sete aliados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado.>

ACOMPANHE>

O julgamento contará com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Além de Bolsonaro, os acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) incluem o ex-ministro da Casa Civil e Defesa, Walter Braga Netto; o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira; o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier; o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem; e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. >

O rito do julgamento começará com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestará, seguido pelas defesas dos acusados. Por fim, os ministros votarão se aceitam ou não a denúncia, determinando se os réus serão formalmente processados. A ordem dos votos será: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.>

Este julgamento é uma etapa preliminar, focada em avaliar se existem indícios suficientes para dar seguimento ao caso. Caso a denúncia seja aceita, os acusados se tornarão réus e o processo penal seguirá, com a decisão final sobre condenação ou absolvição ocorrendo posteriormente.>

Quando?>

O julgamento começará às 9h30 desta terça-feira e pode se estender até quarta-feira, caso seja necessário.>

Quais são as acusações?>

Os oito acusados enfrentam a acusação de cometerem crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, atentado contra o estado democrático de direito, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.>

