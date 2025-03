SEGURANÇA

STF passa por varredura antibomba na véspera do julgamento de Bolsonaro

Esquema inclui a colocação de mais aparelhos de raio-x no hall do prédio

Segundo informações do jornal O Globo, a varredura seria feita no plenário do colegiado, com capacidade para 126 lugares, e em outros locais do prédio de cinco andares que abriga também a Segunda Turma.>

Mais aparelhos de raio-x foram colocados no hall do prédio, e a inspeção será ainda mais rigorosa. Quem for acessar o STF entre terça e quarta-feira com destino às Turmas também passará por uma dupla barreira de entrada. A primeira delas ficará na entrada do STF, que fica ao lado da Praça dos Três Poderes, e outra do lado de fora do prédio, onde ficam os colegiados – no anexo 2-B, informalmente conhecido como "Igrejinha".>