MINISTRO DA CASA-CIVIL

Comissão de Inteligência avalia convocar Rui Costa para falar sobre Abin paralela

Diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi ouvido em comissão sobre indiciamento na Polícia Federal nesta quarta (2)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa , pode ser chamado para falar sobre o caso da “Abin paralela” e da suposta espionagem contra o Paraguai em comissão do Congresso. >

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR), presidente da Comissão de Controle de Atividade de Inteligência do Congresso Nacional, afirmou nesta quarta-feira (2) que o colegiado avalia a decisão.>

Em sessão restrita aos integrantes da comissão. O colegiado ouviu o diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Côrrea. As informações sobre a audiência não podem ser divulgadas. Côrrea respondeu a perguntas sobre a suposta espionagem do Brasil ao Paraguai, o indiciamento dele no caso da Abin “paralela” e questões relacionadas à gestão da agência.>