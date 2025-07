DOIS DE JULHO

'Se só quiser ser aplaudido, é melhor escolher outra carreira', diz Rui sobre vaias a Jerônimo

O governador foi vaiado ao menos quatro cidades baianas: Itabuna, Ipiaú, Livramento de Nossa Senhora e Mucugê

Publicado em 2 de julho de 2025 às 11:42

Crédito: Reprodução

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que acompanha a comitiva de Jerônimo Rodrigues, no Desfile do Dois de Julho, nesta quarta-feira (2), foi questionado se as constantes vaias que o governador da Bahia tem recebido durante participação em eventos no interior podem ser vistas como um termômetro para as próximas eleições e negou o fato. "De jeito nenhum". Durante o período de festejos juninos, o governador foi vaiado ao menos quatro cidades baianas: Itabuna, Ipiaú, Livramento de Nossa Senhora e Mucugê. Nesta quarta-feira (2), voltou a ouvir o eco das vaias durantes sua passagem no cortejo da maior festa cívica da Bahia. >

Para o ex-governador da Bahia as vaias são normais em uma democracia. "Eu estive com o governador em Ipiaú. Ele foi muito aplaudido por onde ele passou também, teve muita selfie, muitos aplausos. É evidente que, numa democracia, vai ter sempre os militantes que apoiam e vão ter alguns militantes de outros partidos que contestam. Isso faz parte da democracia. É igual o artista, se só quiser ser aplaudido é melhor escolher outra carreira", propôs.>

Junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participa do desfile de 2 de Julho pelo quarto ano consecutivo, o governador e o vice Geraldo Jr. saíram por volta das 10h do Colégio da Soledade com o chefe do executivo brasileiro, a primeira dama Janja, as ministras Anielle Franco e Margareth Menezes, o ministro do Rui Costa e o semador Jaques Wagner e foram seguidos por apoiadores locais.>