PODE VIRAR RÉU

Bolsonaro será julgado com base em lei que ele mesmo sancionou

Ex-presidente começará a julgado em sessão no Supremo Tribunal Federal nesta terça (25)

O ex-presidente Jair Bolsonaro já está na sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode torná-lo réu pelos crimes de liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, danos contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O julgamento, que começa nesta terça-feira (25), será com base em uma lei que ele mesmo sancionou durante o tempo que presidiu a República. >

A lei é originada do Projeto de Lei 2462/91, do ex-deputado e jurista Hélio Bicudo, e acrescenta ao Código Penal um novo título tipificando crimes contra o Estado Democrática. Entre eles, estão o crime contra a soberania nacional, o que inclui atentado à soberania, à integridade nacional e espionagem. >

Outros crimes são contra as instituições democráticas (abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado), crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral (interrupção do processo eleitoral e violência política) e crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais (sabotagem). >