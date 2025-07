VIOLÊNCIA

Turista de São Paulo é morto durante tentativa de roubo na Bahia

Robert Pereira Silva viajava com a família para Porto Seguro, no Sul do estado

Monique Lobo

Publicado em 8 de julho de 2025 às 09:42

Criminosos tentaram roubar o carro em que ele viajava com a família Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma viagem de Eunápolis para Porto Seguro terminou em tragédia nesta segunda-feira (7), na região Sul do estado. Um turista de São Paulo que viajava de carro com a família foi morto a tiros em uma tentativa de roubo na BR-367. >

De acordo com a Polícia Civil, Robert Pereira Silva, de 30 anos, foi atingido pelos disparos após dois homens armados tentarem roubar o veículo em que ele estava com os familiares. >

Robert Pereira Silva foi morto durante tentativa de roubo na BR-367 Crédito: Reprodução

O cunhado de Robert, um policial civil de São Paulo que não teve o nome divulgado e seguia em outro carro com outros familiares, reagiu quando viu a abordagem dos bandidos, dando início ao confronto. >

O turista chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. >