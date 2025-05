EXÉRCITO

Mais de 150 mulheres já fizeram alistamento militar em Salvador; veja como ingressar

Procedimento inédito para o público feminino pode ser realizado nas Prefeituras-Bairro da capital baiana

As mulheres interessadas poderão escolher entre o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica. A seleção levará em conta critérios como aptidão, vagas disponíveis e os requisitos específicos de cada Força. As etapas do processo incluem o alistamento, a seleção geral, a seleção complementar, a designação ou distribuição e, por fim, a incorporação. >

De acordo com o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (SACPB), Luciano Sandes, até a última sexta-feira (16), 154 mulheres já haviam procurado as unidades para realizar o alistamento. As Prefeituras-Bairro com maior número de atendimentos foram Liberdade, com 54 alistamentos; Barra-Pituba, com 32; e Pau da Lima, com 17. “Ainda é uma procura tímida, mas já representa um avanço importante para que as mulheres passem a ocupar cada vez mais espaços que antes eram restritos ao universo masculino”, afirmou.>