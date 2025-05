FORTUNA

Apostas baianas faturam mais de R$ 130 mil na Mega-Sena

Prêmio principal foi de cerca de R$ 103 milhões, com duas apostas vencedoras

Duas apostas baianas tiraram a sorte a grande e faturaram prêmios do concurso de nº 2865 do jogo lotérico Mega-Sena , da Caixa Econômica Federal. As apostas acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam juntas cerca de R$ 136 mil na noite desta terça-feira (20). >

Uma das apostas foi feita na lotérica 'Loteria União dos Rios', localizada na Rua Dom Joao Muniz, no centro do município de Barra, na região do Vale São-Franciscano da Bahia. A outra foi feito por meio eletrônico e saiu da cidade de Ilhéus, no sul do estado. Cada uma delas vai receber R$ 68.396,43.>