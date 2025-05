CONTRACEPTIVO

Prefeitura baiana oferece inserção de DIU de forma gratuita

Pacientes de Santo Antônio de Jesus podem colocar o contraceptivo por meio do SUS

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, está oferecendo, de forma gratuita, a inserção do método contraceptivo dispositivo intrauterino (DIU). Segundo a Secretaria de Saúde do município (SMS) , o serviço é disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS) para residentes da cidade. >