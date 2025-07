CONFIRA

Festival japonês chega a shopping de Salvador com oficinas, shows e cultura pop

Evento gratuito acontece em julho com atividades para todas as idades e antecipa a edição principal marcada para setembro

Carol Neves

Publicado em 8 de julho de 2025 às 14:47

Festival de Cultura Japonesa Crédito: Divulgação

O Festival da Cultura Japonesa de Salvador vai ocupar pela primeira vez o Salvador Norte Shopping com uma programação gratuita que mistura tradição, cultura pop e experiências interativas. Entre os dias 17 e 20 e de 25 a 27 de julho, o público poderá participar de oficinas, apresentações e concursos voltados para todas as idades. >

Com atividades distribuídas entre o Espaço de Eventos e a Praça de Alimentação do shopping, no piso L3, o festival oferece oficinas de origami, shodô (caligrafia japonesa) e mangá, além de apresentações de danças tradicionais, shows, rodas de conversa e demonstrações de artes marciais. Entre os destaques, está o concurso de cosplays, que costuma atrair fãs do universo geek e otaku.>

As oficinas são gratuitas, mas têm vagas limitadas. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo aplicativo do Salvador Norte Shopping a partir do dia 10 de julho.>

A ação no shopping funciona como uma prévia do Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que acontece de 5 a 7 de setembro, no Parque de Exposições Agropecuárias da capital baiana. O evento principal reúne anualmente milhares de visitantes em torno da culinária, arte, música e costumes do Japão. Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.bonodorisalvador.com.br.>

Serviço>

Festival da Cultura Japonesa no Salvador Norte Shopping>

Datas: 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de julho de 2025>

Horários:>

Quinta (17/07): 18h30 às 20h30>

Sextas e sábados (18, 19, 25 e 26/07): 11h às 22h>

Domingos (20 e 27/07): 12h às 21h>

Local: Salvador Norte Shopping – Piso L3 (Espaço de Eventos e Praça de Alimentação)>

Entrada: Gratuita>