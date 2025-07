FATALIDADE

Duas jovens morrem após moto colidir com caminhonete em estrada de destino turístico na Bahia

Acidente ocorreu na região de Itacaré

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de julho de 2025 às 17:36

Maria Luiza Eloy Matos (esq.), de 27 anos e Suellen Allanis Costa Short Silva (dir.), de 21 anos Crédito: Reprodução

Um acidente de trânsito terminou com duas pessoas mortas na BA-001 proximidades da Cachoeira de Tijuípe, entre Serra Grande e Itacaré, destino turístico na região sul da Bahia, na noite de segunda-feira (7). As vítimas eram duas mulheres que trafegavam em motocicleta no momento da colisão.>

As duas jovens foram identificadas como Maria Luiza Eloy Matos, de 27 anos e Suellen Allanis Costa Short Silva, de 21 anos. Segundo informações preliminares das autoridades policiais, uma caminhonete colidiu contra a motocicleta em que as vítimas estavam. Policiais da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) Itabuna foram acionados e registraram o acidente, mas não houve mais informações sobre as circunstâncias do acidente.>

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada para prestar atendimento às vítimas, mas as duas morreram no local. Não há informações sobre a pessoa que conduzia o outro veículo envolvido do acidente. >

Em nota nas redes sociais, a prefeitura de Itacaré lamentou a morte das jovens e afirmou que a morte das jovens é uma perda irreparável para a comunidade. "Neste momento de imensa dor e consternação, nos unimos em solidariedade às famílias e amigos, desejando força e serenidade para enfrentar a irreparável perda. Que Deus, em sua infinita misericórdia, acolha Luiza e Suellen em sua luz e conceda conforto a todos que choram suas partidas tão prematuras.">

"Luiza era uma jovem cheia de vida, alegria e amor. Sua partida tão precoce nos deixa em profunda tristeza e com um vazio que jamais será preenchido. Neste momento de dor, me agarro à fé e às lembranças dos momentos felizes que vivemos juntos", lamentou o tio de uma das jovens, o vereador Tonho do Bicho, em seu perfil das rede sociais.>