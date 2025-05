SAÚDE

Prefeitura de Salvador oferece inserção gratuita de DIU; saiba onde acessar

Serviço é realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2025 às 07:54

SUS Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A prefeitura de Salvador oferta gratuitamente a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) em 27 unidades de saúde da capital e no Multicentro Carlos Gomes. O serviço, que é realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), faz parte do cuidado integral à saúde da mulher, promovendo acesso a métodos contraceptivos seguros, eficazes e de longa duração. >

“A oferta do DIU no SUS é também uma forma de empoderamento da mulher sobre seu próprio corpo e suas escolhas reprodutivas. Todas as pacientes passam por uma avaliação individualizada, onde são esclarecidas dúvidas, apresentados os tipos de DIU disponíveis e respeitada, acima de tudo, a autonomia de decisão. Os profissionais estão preparados para acolher com escuta sensível e garantir um atendimento humanizado e seguro”, destaca Jamile Oliveira, enfermeira e gestora do Multicentro Carlos Gomes.>

O DIU é um método contraceptivo moderno, reversível e com alta eficácia, podendo durar até 10 anos, sem interferir na fertilidade da mulher. Além da inserção, o acompanhamento clínico também é garantido nas unidades, com consultas de avaliação, revisão e, quando necessário, retirada do dispositivo — sempre com foco no bem-estar e na escuta qualificada da paciente.>

Para ter acesso ao serviço, a mulher deve comparecer a uma das unidades habilitadas, de segunda a sexta-feira, levando: Cartão SUS de Salvador, documento de identidade com foto e, se possível, uma requisição médica solicitando o procedimento.>

Confira lista completa das unidades que realizam a inserção do DIU gratuitamente:>

UBS Santa Cruz>

USB Vila Matos>

USF Garcia>

USF Imbuí>

USF Parque de Pituaçu>

UBS Edson Teixeira Barbosa>

UBS Eunísio Teixeira>

USF Mata Escura>

USF Arraial do retiro>

USF Arenoso>

USF Pernabuezinho>

USF Yolanda Pires>

USF Fazenda Grande 3>

USF Jaguaripe>

UBS 19ª Centro de Saúde Pelourinho>

USF Terreiro de Jesus>

UBS São José de Baixo>

USF Parque São Cristóvão>

USF KM17>

USF Prof Eduardo Mamede>

USF Gal Costa>

USF Dom Avelar >

UBS Vale dos Lagos>

USF Vila Canária >

USF Ilha de Maré>