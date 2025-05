OPORTUNIDADE

Suzano abre vagas para Programa de Estágio Técnico na Bahia; veja detalhes

Inscrições são gratuitas e estarão abertas até 6 de junho

A Suzano abriu inscrições para mais um ciclo do Programa de Estágio Técnico 2025. O projeto oferece 101 vagas separadas nos seguintes estados: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, São Paulo, Pará, Ceará e Mato Grosso do Sul. Os interessados devem atender aos seguintes requisitos:>

Estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados; nas regiões onde há oportunidades abertas; >

Formação prevista para setembro de 2026 ou posterior, mantendo vínculo com a Instituição de Ensino por pelo menos um ano letivo; >

Benefícios

Bolsa auxílio compatível com o mercado; >

Vale-transporte ou transporte fretado nas localidades com essa opção; >

Plataforma Wellz, com foco em saúde integral; >

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 6 de junho de 2025, por meio da plataforma Gupy, no link. O processo seletivo inclui dinâmicas e entrevistas entre 9 de junho e 4 de julho, com feedbacks sendo enviados durante o mês de agosto. Os estagiários selecionados iniciarão suas atividades entre setembro e outubro de 2025. >