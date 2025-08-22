FALTAM PROFISSIONAIS

Uma em cada três oficinas mecânicas enfrenta dificuldades para contratar mão de obra qualificada

Formação de mão de obra e mudanças geracionais e tecnológicas no setor de reparação automotiva são obstáculos para setor

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de agosto de 2025

Uma em cada três oficinas mecânicas enfrenta dificuldades para contratar mão de obra qualificada

A falta de mão de obra qualificada é hoje o maior desafio das oficinas mecânicas brasileiras, segundo 33% dos profissionais ouvidos em pesquisa nacional conduzida pelo núcleo de inteligência de mercado da Oficina Brasil. Referência em informação estratégica, a empresa monitora o mercado de reposição automotiva. O estudo, que mapeia hábitos, características e tendências do setor, também revela um mercado em plena transformação, marcado pela digitalização crescente e pelo surgimento de um novo perfil profissional.

O setor movimenta R$60,21 bilhões ao ano apenas em peças técnicas e lubrificantes, com mais de 74,6 mil oficinas ativas e cerca de 300 mil profissionais. Apesar do tamanho do ecossistema, a pesquisa demonstra que a baixa retenção e capacitação técnica impactam diretamente a operação das empresas, especialmente, diante do avanço da eletrificação e de novas tecnologias.

“A profissão do reparador está passando por um momento decisivo. Ao mesmo tempo em que vemos um profissional mais digital, mais qualificado e atento à gestão do negócio, ainda enfrentamos a dificuldade de formar e reter talentos. A qualificação contínua é fundamental para que esse novo perfil acompanhe a velocidade das transformações tecnológicas do setor”, afirma André Simões, Diretor Executivo da Oficina Brasil.

O perfil atual do reparador brasileiro revela um profissional que, em grande parte, é também um empreendedor: 68% ocupam cargos de proprietário ou chefe de oficina. A idade média é de 42 anos, 74,8% são casados e 58,8% têm um a dois filhos. O nível de escolaridade ainda é limitado, com 72% tendo apenas o ensino médio e 18% com ensino superior completo.

A rotina de trabalho também é intensa. Em média, cada oficina atende 123 veículos por mês, um crescimento de 52,5% desde 2020, realiza compras de peças na ordem de R$67,6 mil mensais e mantém um tíquete médio de R$550 por serviço. A gestão de compras é feita de forma pragmática: 72,3% dos pedidos são realizados por canais rápidos como WhatsApp e telefone, enquanto apenas 7% ainda utilizam o balcão físico.

O reparador atual é mais criterioso nas decisões de compra. Qualidade das peças (54%) e confiança na marca (27%) somam 81,5% das preferências, superando preço (4%), garantia (2%) e outros fatores. Há também mudanças na relação com o cliente: 56,8% afirmam não delegar a compra das peças ao dono do carro, preferindo manter o controle para garantir qualidade e prazo.

A participação feminina no setor cresceu 230% desde 2019, passando de 5% para 16,5%. Entre os reparadores com até 24 anos, 43% são mulheres. Na faixa até 29 anos, o índice é de 37%. Além disso, 68% das profissionais já ocupam posições de liderança ou gestão. “Esses números evidenciam que o reparador brasileiro está assumindo um papel cada vez mais estratégico dentro da cadeia. Ele não é apenas quem executa o serviço, mas quem define padrões de qualidade, influencia o consumo e conduz a relação com o cliente. Entender esse protagonismo é fundamental para projetar o futuro do aftermarket”, completa André.

Desafios do dia a dia das oficinas: