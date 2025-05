VIOLÊNCIA

Jovem morre após ser arrastada por carro de namorado enquanto segurava filha nos braços

Ana Carolina de Souza, 19 anos, ficou 54 dias internada em hospital de Curitiba

Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2025 às 08:04

George Lucas Pereira Lins Fernandes foi solto doze dias depois após a prisão Crédito: Arquivo pessoal

Uma jovem de 19 anos, identificada como Ana Carolina de Souza, morreu após ter sido atropelada pelo namorado, o vendedor George Lucas Pereira Lins Fernandes, de 25 anos. A vítima sofreu fraturas na cintura, nas pernas e hemorragias internas após ter sido arrastada por cerca de 120 metros em Apucarana, no norte do Paraná. A morte foi confirmada no último domingo (11), em Curitiba. >

O crime aconteceu no dia 15 de março. Ana Carolina carregava a filha de dois quando foi atropelada pelo namorado. De acordo com testemunhas, ela conseguiu lançar o bebê ao perceber o impacto. A menina foi entregue à avó materna sem ferimentos após a avaliação médica. As informações são do O Globo. >

Ana Carolina foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana. Ela foi transferida para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, onde passou por cirurgias e permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A vítima morreu após dois meses internada. >

George foi preso no mesmo dia que atropelou a jovem. À polícia, ele disse não ter visto a namorada atrás do carro ao dar marcha ré. Ele também alegou não ter percebido o atropelamento e afirmou que o caso foi um acidente. Testemunhas, no entanto, relataram que pediram para ele parar o carro aos gritos. Ele disse que não escutou. George admitiu ter ingerido bebida alcoólica e ligou para alguns amigos perguntando se havia machucado alguém. >