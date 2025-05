O QUE DIZ ESPECIALISTA

Quem deve pagar o prejuízo quando o entregador não faz a entrega do seu pedido?

Advogado especialista em Direito do Consumidor dá explicações

Seis pessoas ficam sem jantar de Dia das Mães após Uber flash não entregar uma lasanha no Dias das Mães, no último domingo (11), em Salvador. Segundo a usuária do aplicativo, o motorista não entregou o alimento no local. A Uber foi procurada, mas não respondeu até a publicação da matéria. Mas, afinal, quem arca com o prejuízo da passageira? >