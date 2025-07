TRÂNSITO INTERROMPIDO

Trecho da BR-101 é interditado por manifestantes na Bahia

PRF está no local

Desde as 08h30 da manhã da segunda-feira (7), um grupo de aproximadamente 30 indígenas realiza uma manifestação com interdição total da BR-101, no km 793, nas proximidades do trevo de Itamaraju, próximo à entrada do Parque Nacional do Monte Pascoal. >