COMPETIÇÃO

Guarda Municipal abre inscrições para corrida em Salvador

Provas serão de 5 km e 10 km

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) abriu inscrições para a 3ª edição da Corrida GCMS, com provas de 10 km e 5 km, para os públicos masculino e feminino. A competição acontecerá no dia 26 de outubro deste ano, com concentração a partir das 6h30, no Parque das Dunas, em Praia do Flamengo. >