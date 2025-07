DE SAÍDA

Escanteado no Vitória, Wellington Rato é emprestado para clube da segunda divisão

Meia-atacante do Leão foi emprestado ao Goiás até o final desta temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de julho de 2025 às 15:07

Wellington Rato foi emprestado para o Goiás Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O meia-atacante Wellington Rato foi emprestado para o Goiás até o final da temporada. Ainda com vínculo com o Vitória, onde não se adaptou, o jogador vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato prevê uma opção de renovação por mais um ano em caso de acesso à primeira divisão.>

Wellington Rato chegou à Toca do Leão com a expectativa da torcida de formar dupla de ataque com Matheuzinho e ser a principal referência técnica do clube, o que foi traduzido pelo marketing do Leão. Em meio a uma reapresentação no início do ano com novas peças, Rato foi o escolhido para ser o primeiro a ser anunciado. >

A contratação do atleta de 32 anos foi um pedido do técnico Thiago Carpini. O treinador trabalhou com Rato em sua curta passagem no comando do tricolor paulista, no início do ano passado. Além disso, os dois foram companheiros de equipe na Caldense, em 2017. Na época, Carpini atuava como zagueiro/volante. Eles disputaram juntos o Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileiro.>