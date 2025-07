VALE VAGA

Vitória x Confiança: Leão volta à ação contra adversário que vem sendo pedra no sapato

Após intertemporada, o rubro-negro baiano encara o Dragão nesta terça-feira (12), no Barradão, pelas quartas de final da Copa no Nordeste

Depois de quase um mês sem ver o Vitória em campo, a torcida colossal poderá matar a saudade nesta terça-feira (12), quando a equipe entra em campo às 21h30, no Barradão, para enfrentar o Confiança pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Após esse longo período de pausa, a expectativa é que o time de Thiago Carpini tenha aproveitado a intertemporada para corrigir os erros e engrenar no segundo semestre. O adversário, no papel, é mais acessível e pode ajudar a retomar o caminho das vitórias depois de seis jogos, mas o retrospecto recente não é tão favorável. >

Ao longo da história, Vitória e Confiança se enfrentaram 26 vezes, com boa vantagem para o Leão: 15 vitórias (58%), 4 empates (15%) e 7 derrotas (27%). Os sete últimos encontros, no entanto, vão na contramão desse retrospecto, com três vitórias sergipanas, três empates e apenas um triunfo baiano. No entanto, nos confrontos pela Copa do Nordeste e jogando em Salvador, o rubro-negro leva ampla vantagem. Pelo torneio regional, são 11 jogos: 8 vitórias (73%), 2 empates (18%) e 1 derrota (9%). Já atuando como mandante em todas as competições, o Vitória soma 9 triunfos (69%), e 4 derrotas (31%).>