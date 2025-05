SALVADOR

Vídeo: nova tromba d'água é registrada no Porto da Barra

Fenômeno havia sido capturado a última vez no início do mês

Uma tromba d'água foi registrada na praia do Farol da Barra, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (21). É a segunda vez que o fenômeno é capturado na orla do bairro neste mês. Apesar disso, a formação é considerada rara na capital baiana. >

O fenômeno é semelhante a um tornado, mas tem ação apenas sobre as superfícies aquáticas. Ele aparece quando o tempo está instável, com diferenças de temperatura e umidade entre as camadas do ar, além de ventos fortes que fazem o ar girar e ligam uma nuvem de tempestade à superfície da água.>