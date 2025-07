TECNOLOGIAS

Prefeitura vai usar drones israelenses e sistema de monitoramento para auxiliar na segurança

Exemplos bem sucedidos em outras capitais brasileiras poderão ser integradas ao futuro Centro de Controle Operacional (CCO) de Salvador

A implantação de tecnologias de ponta para auxiliar na prevenção da violência em Salvador foi discutida, nesta segunda-feira (7), pelo prefeito Bruno Reis e integrantes da gestão municipal. Apesar da área de segurança pública ser uma responsabilidade constitucional do Governo do Estado, exemplos bem sucedidos em outras capitais brasileiras poderão ser integradas ao futuro Centro de Controle Operacional (CCO) de Salvador. >

No encontro, foram abordadas duas iniciativas que serão adotadas em Salvador: o uso de drones israelenses para monitoramento da cidade e a adoção de um sistema já utilizado em São Paulo com reconhecimento facial. A reunião serviu para avaliar os próximos passos para a implantação das tecnologias. >

Entre as tecnologias que serão implantadas estão drones de última geração utilizados em Israel para monitoramento aéreo em tempo real e câmeras inteligentes com reconhecimento facial, capazes de identificar foragidos da Justiça e flagrar situações de delito, como invasões, furtos e roubos de veículos.>

“Nós acreditamos que a tecnologia pode ajudar muito a combater a violência e a proteger a população. Não precisa inventar a roda, basta observar boas iniciativas que são realizadas no Brasil e no mundo. Estamos aqui com dois bons projetos, que são os drones de Israel e o sistema já utilizado em São Paulo. Estamos estudando e esperamos em breve trazer estas tecnologias para Salvador”, acrescentou Bruno Reis. >

“A ideia é começar na região do Centro Histórico, e depois ir escalando para outras áreas da cidade como Rio Vermelho, Barra e Itapuã. São drones utilizados em Israel, de última tecnologia, que vão realmente reforçar a segurança a princípio do Centro Histórico, o principal ponto turístico na nossa cidade”, explicou.>

Essas tecnologias deverão ser integradas ao Observatório Inteligente de Salvador — ou Centro de Controle Operacional (CCO) — atualmente em construção na Avenida Suburbana, no bairro do Alto do Cabrito, Subúrbio Ferroviário. O equipamento reunirá, em um só local, toda a operação dos órgãos municipais com uso intensivo de dados e inteligência artificial para acelerar a tomada de decisões e otimizar o atendimento à população.>