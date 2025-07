ASSISTA

Em Salvador, Lula diz que segurança pública é responsabilidade dos governadores

Presidente também defendeu a PEC da Segurança Pública

Maysa Polcri

Publicado em 2 de julho de 2025 às 15:54

Lula veio a Salvador para as celebrações do 2 de Julho Crédito: Reprodução/TV Bahia

Em visita a Salvador para as celebrações do 2 de Julho, o presidente Lula (PT) falou sobre a violência e as ações de facções criminosas no país. Lula reforçou que cabe aos governadores resolver os problemas da segurança pública nos estados. Enquanto isso, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem defendido que a violência na Bahia seria, na verdade, reflexo de um problema nacional. >

Durante entrevista concedida ao Jornal da Manhã, da TV Bahia, nesta quarta-feira (2), Lula foi questionado sobre as ações do governo federal para combater a criminalidade nos estados. O presidente destacou o papel de cada governador, que tem sob seu comando as polícias Civil e Militar. >

"Durante muito tempo se teve no Brasil uma discussão, que não chegou a nada, sobre quem é que manda na polícia, quem é que cuida da segurança. Se você for olhar a Constituição, a segurança em si, é da responsabilidade do governador do Estado, que tem a Polícia Militar, que tem a Polícia Civil. O governo federal tem a Polícia Federal e as Forças Armadas, que não entram nessa história", disse o presidente. >

A Bahia está entre os estados mais violentos do Brasil. Segundo o Atlas da Violência publicado neste ano, o estado possui a segunda maior taxa de morte entre jovens, ficando atrás somente do Amapá. A mortalidade de jovens na Bahia é 12 vezes maior que a de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. Apenas em 2023, 3.892 jovens foram mortos vítimas da violência em cidades baianas. >

Quando questionado sobre o assunto em entrevistas, o governador Jerônimo Rodrigues tem defendido que o problema da segurança é nacional, apesar de as polícias do Estado estarem subordinadas ao seu governo. “Temos municípios que estão há dois, três anos sem casos violentos, sem mortes violentas. Não dá para dizer que a nossa polícia não está fazendo nada. Estamos acompanhando também cenários no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e outros estados. É um problema nacional”, disse o governador em entrevista à imprensa em outubro. A declaração foi dada após sete mortes serem registradas na Região Metropolitana de Salvador.>

Em maio deste ano, em entrevista concedida à rádio Metrópole, Jerônimo Rodrigues defendeu que a segurança pública deve ser tratada não apenas sob o viés da polícia. "Não estou aqui transferindo a responsabilidade para o presidente Lula. O que é da Bahia, é responsabilidade do governador do estado, com toda a minha tropa, [mas] segurança pública não é só polícia, tem outros elementos. Muito embora, polícia seja segurança pública, e segurança pública requer a presença de polícia”, afirmou. >

Durante entrevista nesta quarta-feira (2), em Salvador, o presidente Lula também comentou sobre a PEC da Segurança Pública. A proposta planeja uma reformulação da gestão da segurança pública no Brasil, com maior atuação da União. >