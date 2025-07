NOVO PROJETO

Lula diz que 2 de Julho não vai ser feriado no Brasil: 'Já tem demais'

Para presidente, "reconhecimento histórico" é mais importante: 'Já tenho um dia para tudo nesse país'

Carol Neves

Publicado em 2 de julho de 2025 às 09:38

Lula Crédito: Reprodução/TV Bahia

O presidente Lula (PT) falou nesta quarta-feira do projeto para tornar o 2 de Julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Apesar do reconhecimento nacional, a data não vai se tornar feriado em todo Brasil, como é na Bahia, explicou o petista, porque "o Brasil já tem muito feriado". "Essa é uma coisa fantástica que o povo tem que saber. Então é o reconhecimento histórico", destacou Lula. >

"Acho que tem muita importância para Bahia, porque é valorizar a história do povo baiano, e tem muita importância para o Brasil, porque você vai colocar isso nos livros de história do Brasil. Você vai colocar no livro didático que você distribui nas escolas, sobretudo para as crianças e para o Ensino Médio", avaliou Lula em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia. >

O presidente continuou afirmando que a independência se concretizou na Bahia. "As pessoas vão perceber que a independência do Brasil, com todo o respeito que eu tenho ao 7 de setembro decretado pelo Imperador Dom Pelo I, o dado concreto é que apenas em 2 de junho de 1823, é que o povo baiano expulsou definitivamente os portugueses do Brasil. Então, eu digo sempre, pela mesma porta que entraram, eles saíram. E foi a Bahia que fez esse marco. É importante o povo conhecer a história verdadeira do Brasil", afirmou. >

O petista disse ainda que tem conversado com a ministra Margareth Menezes que quer que o governo ajude a produzir filmes sobre o tema. "Estou querendo incentivar a produção de uns 10 filmes história do Brasil para que o povo conheça história que foi motivadora de muita luta nesse país e de muita conquista que ninguém sabe. Porque o pessoal só sabe a história que é contada oficialmente. Então, o 2 de Julho, pra mim, é um dia muito, mas muito importante", acrescentou. >

Apesar disso, Lula afirmou que entende que a data não precisa ser feriado nacional e o reconhecimento é mais importante. "Não entra em feriado nacional porque eu acho que o Brasil já tem muito feriado. Eu não queria criar mais um feriado porque eu já tenho um dia para tudo nesse país. Ou seja, na verdade, eu acho que o reconhecimento já é feriado na Bahia. O reconhecimento é uma coisa muito mais importante do que um feriado", defendeu.>

Para ele, essa inclusão vai levar os brasileiros a refletir sobre a data e vai combater a ignorância. "Porque a maioria do povo do Brasil não sabe, se você fizer uma pesquisa, você vai entender que 90% do povo não sabe o que aconteceu no 2 de Julho Pensa que é uma festa junina, pensa que é uma festa de... Não, é uma festa que comemora a bravura do povo baiano e sobretudo de três mulheres que tiveram muito importância aqui (Maria Felipa, Maria Quitéria e Joana Angélica)".>

O presidente fez um post nas redes sociais falando da novidade do projeto e foi questionado sobre ser ou não feriado. "Não há proposta de feriado", esclareceu nos comentários. >

Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil>

Lula anunciou ontem pelas redes socias que encaminhou o projeto de lei para o Congresso. "É verdade que Dom Pedro fez o grito da independência, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente", disse ele, em vídeo publicado na rede social X.>

Lula comenta ainda que isso não é conhecido da história, "porque não está nos livros didáticos brasileiros". Mais cedo, procurado pelo CORREIO, o Ministério da Educação (MEC) informou que não há impedimento para a inclusão do "2 de Julho - marco histórico da Independência do Brasil na Bahia” nos editais do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).>

A pasta informou também que "a solicitação foi repassada à equipe técnica responsável pelo processo da avaliação pedagógica do PNLD no âmbito do MEC, que avaliará a possibilidade de incluí-la nos próximos editais ainda em elaboração".>