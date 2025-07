DISPUTA DO IOF

Se eu não for ao STF, eu não governo, diz Lula

Presidente critica quebra de acordo entre governo e líderes do Legislativo

Carol Neves

Publicado em 2 de julho de 2025 às 12:39

Lula Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (2) que, diante da derrubada do decreto que aumentava o IOF, foi necessário acionar o Supremo Tribunal Federal para manter a capacidade de governar. “Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte... ou seja, eu não governo mais o país, cara. Cada macaco no seu galho. Ele (Congresso) legisla, eu governo, sabe?”, disse Lula em entrevista à TV Bahia. >

A declaração veio após o governo entrar, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), com uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no STF, na tentativa de validar o decreto que havia sido rejeitado pelo Congresso. A medida, segundo o governo, poderia garantir até R$ 10 bilhões em arrecadação ainda em 2025.>

Lula atribuiu a derrubada da norma à influência de grupos econômicos. “O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso, eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso, que aprovou muitas coisas que a gente queria”, disse.>

O presidente também criticou o que classificou como rompimento de um acordo entre o Executivo e os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente. De acordo com Lula, o entendimento foi fechado em uma reunião realizada “num domingo à meia-noite”, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e parlamentares. “O erro, na minha opinião, foi o descumprimento de um acordo que tinha sido feito (...) O companheiro Fernando Haddad, com a sua equipe, festejou o acordo no domingo”, afirmou.>

Como alternativa ao aumento do IOF, o governo havia proposto, na ocasião, elevar a tributação sobre casas de apostas (bets) e encerrar isenções de Imposto de Renda para aplicações como LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio).>