COLUNA BRUNO WENDEL

Corpos esquartejados: terror marca a expansão da extrema violência no Recôncavo

Barbáries aconteceram em Maragogipe e Cachoeira

Na quarta-feira (18), um homem, identificado como Osvaldo, foi decapitado e o restante do corpo (pernas, braças e o órgão genital) foi deixado em pontos distantes no distrito de Najé, zona rural de Maragojipe. Já no dia 14, os corpos de dois moradores foram jogados no riacho do Caquende, enquanto as cabeças foram largadas numa praça, na cidade de Cachoeira. >