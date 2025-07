DÍVIDA MILIONÁRIA

Justiça tenta penhorar bens de MC Guimê e Lexa por dívida milionária

Ex-casal acumula débito de R$ 2,9 milhões pela compra de mansão; Justiça aciona entidades para rastrear rendimentos

A Justiça brasileira deu início, na última terça-feira (7), a novas investidas para penhorar bens dos cantores MC Guimê e Lexa , em razão de uma dívida de R$ 2,9 milhões relacionada à compra de uma mansão em 2016. O valor inicial do débito era de R$ 777 mil, mas foi corrigido com juros e multas ao longo dos anos. >

Em desabafo nas redes sociais na segunda-feira (7), Lexa voltou a comentar sobre a polêmica. “Já me pronunciei sobre isso, é cansativo, isso tem que correr em âmbito judicial e não aqui no Instagram”, afirmou a cantora, demonstrando indignação com a repercussão do caso. Segundo ela, apesar de ter tentado resolver a situação de forma amigável, não houve acordo. “Já tentei fazer acordo, já tentei dividir para pagar e me livrar disso, porém, nunca consegui chegar a um consenso”, declarou. >