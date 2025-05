CASA PRÓPRIA

Semana Minha Casa, Minha Vida vai oferecer 3 mil imóveis com descontos de até R$ 55 mil

Evento imobiliário acontece de de 29 a 31 de maio, na Avenida Paralela

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 12:48

Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

Está em busca da casa própria? Acontece em Salvador, de 29 a 31 de maio, a 4ª edição da “Semana Minha Casa, Minha Vida”. O evento será realizado na sede da Inteligência Imobiliária (IMOB), na Avenida Paralela. O horário de atendimento ao público será entre 8h e 20h, com um catálogo com mais de 3 mil unidades de apartamentos aptos para compra, descontos de até R$55 mil e a inclusão dos benefícios da faixa 4 do programa do Governo Federal, voltada para pessoas com renda mensal entre R$8,6 mil e R$12 mil mensais e taxa de juros menor que a do mercado. >

Os empreendimentos disponíveis na “Semana Minha Casa, Minha Vida” variam no tamanho e preço, com opções de 1 e 2 quartos, prontos para morar, em fase de construção ou na planta, e com área de lazer completa, das incorporadoras 3I, Concreta, Direcional, Gráfico, MRV, Pejota, Sertenge, Stanza e Tenda. As unidades estão em localidades como Armação, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Costa Azul, Jardim Cajazeiras, Jardim das Margaridas, Itaigara, Itapuã, Mata Escura, Mussurunga, Paralela, Porto Seco Pirajá, Piatã, Patamares, São Rafael, São Cristóvão, Sussuarana, Vila Canária, Areia Branca, Abrantes, Camaçari e Lauro de Freitas.>

A novidade da edição é a inclusão da faixa 4 do programa, explica Nane Brandão, diretora da IMOB: “A expectativa inicial do Governo Federal é de que 120 mil novas famílias sejam atendidas nessa nova faixa, e o feirão vai reunir diversos empreendimentos que se enquadram no programa e pode ajudar que um número significativo de pessoas realizem o sonho do imóvel próprio, seja para morar, seja para investimento”. O público dentro dos critérios da nova faixa do Minha Casa, Minha Vida pode financiar em até 35 anos os imóveis que tenham um valor total de até R$500 mil. A taxa de juros é de 10% ao ano — abaixo da praticada pelo mercado, que supera 11,5% ao ano.>

Para quem tiver interesse na compra, uma análise de crédito é feita a partir dos documentos do cliente, como identidade, comprovante de endereço e de renda. A aprovação pode ser imediata. Clientes enquadrados nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida podem comprar imóveis de até R$255 mil, em Salvador; R$225 mil, em Lauro de Freitas e Camaçari. Os da faixa 3, com renda familiar bruta de R$4.400,01 até R$8 mil, o limite do imóvel é de R$350.000 em todo o território nacional. Há uma modalidade que permite que aqueles com renda mensal de até R$2.640 possam financiar pelo programa utilizando a sua conta vinculada do FGTS, com autorização dos créditos disponíveis nas contas do fundo por um prazo de até dez anos, que deve ser feita no ato da contratação do crédito habitacional. >

Serviço>