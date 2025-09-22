CURIOSIDADE

Baratas sentem atração por cheiro dos humanos; veja como evitar aproximação enquanto você dorme

Pesquisas e registros médicos apontam que a mistura de suor, oleosidade e cerúmen pode se tornar atrativa para baratas

Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:00

Baratas no ouvido podem causar problemas de saúde e até danos nos tímpanos Crédito: Imagem gerada por IA

Ao pensar em invasões de insetos, logo se associa a presença deles à cozinha, ao banheiro ou aos ralos. O que nem todo mundo imagina é que até o ouvido humano pode ser interpretado por baratas como um lugar favorável para se instalar.

Essa possibilidade, que é ao mesmo tempo curiosa e desconfortável, já foi alvo de estudos e relatos feitos por profissionais de saúde.

O odor natural que chama atenção dos insetos

Dentro do ouvido, a combinação de cerúmen, secreções da pele e resíduos de suor produz compostos voláteis. Esses odores, muitas vezes imperceptíveis ao ser humano, conseguem atrair baratas.

Entre eles, estão os ácidos graxos voláteis, formados no suor e na decomposição da cera, funcionando como sinais químicos que despertam o interesse dos insetos.

Por que os ouvidos podem servir de abrigo

Três fatores tornam o canal auditivo atraente para baratas: calor, umidade e proteção.

Assim como acontece em frestas e cantos escuros, o interior do ouvido oferece isolamento, mantém certo nível de umidade, especialmente durante o sono ou em dias de calor, e reúne resíduos orgânicos que servem como atrativo ou fonte de alimento.

Outro ponto é que, quando a pessoa está dormindo ou em repouso, há pouca movimentação, o que facilita a entrada e permanência desses insetos sem serem notados.

Estudos e relatos médicos sobre o tema

Apesar de não existirem pesquisas recentes que quantifiquem quantos insetos entram pelo ouvido devido a esses compostos, há registros clínicos e materiais de divulgação científica que confirmam a atração.

Um exemplo é a preferência das baratas por odores semelhantes aos encontrados na cera humana.

Em um caso relatado, uma barata permaneceu dentro do ouvido de uma pessoa por vários dias, sendo retirada apenas em atendimento médico.

Como se proteger e evitar o problema

Alguns cuidados podem reduzir o risco de baratas se aproximarem dos ouvidos:

Higienizar a parte externa do ouvido com pano ou toalha, evitando objetos que empurrem cera para dentro;

Melhorar a circulação de ar no ambiente, especialmente nos quartos;

Não deixar restos de comida ou lixo acessíveis, já que baratas percorrem superfícies em busca de matéria orgânica;

Vedar frestas, rodapés e ralos que possam servir de passagem ou esconderijo.



Possíveis riscos para a saúde

A presença de uma barata no ouvido, além de causar grande incômodo, pode provocar lesões, infecções e até danos ao tímpano. Por isso, a remoção deve ser feita por um profissional de saúde.