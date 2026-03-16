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Tendência rapunzel: 9 dicas para deixar o cabelo crescer mais rápido e mais forte

Descubra como mudanças simples na rotina, desde a alimentação até a forma de prender o cabelo, podem turbinar o projeto rapunzel e fortalecer a saúde capilar

Agência Correio

Publicado em 16 de março de 2026 às 21:00

Conheça os melhores truques para o seu cabelo Crédito: Freepik

Embora o crescimento médio do cabelo seja de 1 centímetro por mês, fatores externos e hábitos diários podem acelerar ou travar esse processo. O segredo para fios longos não está apenas em produtos caros, mas na combinação de nutrientes internos e estímulos mecânicos externos.

Ajustar a dieta e a forma como você manipula as mechas pode ser o divisor de águas que o seu couro cabeludo precisa para produzir novos fios com vigor.

Entender a biologia do fio é o primeiro passo para o sucesso. O cabelo precisa de "combustível" e circulação sanguínea eficiente para se desenvolver, e é exatamente nisso que as dicas a seguir se concentram.

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O poder da nutrição e massagem

A base de um cabelo forte começa no prato, especificamente com a ingestão de proteínas como carnes, ovos e iogurtes, que fornecem os aminoácidos para a formação da queratina.

Sem esses tijolos fundamentais, o corpo prioriza outras funções e o crescimento capilar estagna. Complementar essa ingestão com vitaminas A, C e do complexo B garante que o folículo tenha tudo o que precisa para trabalhar em ritmo máximo.

Aliado à nutrição, o estímulo mecânico através da massagem no couro cabeludo é um dos truques mais eficazes e subestimados. Ao massagear com as pontas dos dedos por 5 a 10 minutos, você aumenta o fluxo sanguíneo na região, levando mais oxigênio e nutrientes para a raiz. Esse hábito pode ser feito durante o banho ou com os fios secos, potencializando a vitalidade de cada fibra capilar.

Para turbinar ainda mais esse momento, o uso de óleos essenciais como o de alecrim ou prímula pode fazer milagres. Esses extratos naturais ajudam a reduzir danos nos folículos e combatem inflamações como a caspa, que muitas vezes impedem o fio de crescer de forma saudável.

Misture algumas gotas em óleo de coco e aplique diretamente na raiz antes da lavagem para sentir a diferença na textura e no ritmo de crescimento.

Hábitos de lavagem e cuidado diário

Muitas pessoas cometem erros básicos no banho que impedem o crescimento, como aplicar condicionador diretamente na raiz. O produto deve ser passado apenas do comprimento para as pontas, mantendo uma distância de quatro dedos do couro cabeludo para evitar a obstrução dos poros.

Quando a raiz fica "entupida" por resíduos, a circulação é prejudicada e o fio nasce mais fraco e propenso à queda.

A forma como você prende e penteia o cabelo também exerce um papel crucial na estimulação do couro cabeludo. Penteados como tranças ou rabos de cavalo moderados criam uma pressão leve que favorece a circulação, mas o equilíbrio é a chave: apertar demais pode causar quebra.

Além disso, nunca prenda os fios enquanto estiverem molhados, pois a umidade retida favorece fungos que enfraquecem a estrutura capilar desde a base.

Para manter a resistência e evitar que o fio quebre antes mesmo de chegar ao comprimento desejado, a hidratação semanal é indispensável. Máscaras caseiras ricas em vitaminas e minerais ajudam a selar as cutículas e eliminar células mortas que se acumulam na superfície.

Um fio bem hidratado tem elasticidade, o que previne as pontas duplas e garante que o crescimento conquistado na raiz não seja perdido nas pontas.

O que evitar para manter a saúde

Fatores externos como o cigarro e o uso excessivo de acessórios de cabeça podem ser os grandes vilões do seu projeto capilar. A fumaça do tabaco acumula nicotina nos folículos, prejudicando a pigmentação e a resistência das fibras, tornando-as opacas e quebradiças.

Evitar ambientes poluídos e o hábito de fumar é um passo essencial não apenas para o cabelo, mas para a regeneração de todo o organismo.

O uso constante de bonés e chapéus também deve ser monitorado com atenção por quem deseja fios longos. Esses acessórios abafam a raiz, criando um ambiente quente e úmido ideal para a proliferação de fungos e bactérias que podem causar inflamações.

Quando o couro cabeludo não "respira", a taxa de crescimento cai drasticamente e o risco de queda por enfraquecimento aumenta consideravelmente.

Por fim, se o crescimento estiver muito lento apesar de todos os cuidados, é fundamental investigar causas clínicas com um dermatologista. Suplementos específicos como a Biotina ou tratamentos como o microagulhamento podem ser indicados para casos de deficiência severa ou genética.