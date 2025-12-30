Risco de morte: veja os cuidados na hora de fazer supino na academia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:00
A morte de Ronald José Montenegro, de 55 anos, reacendeu a discussão sobre segurança em exercícios com pesos livres. Ele treinava em uma academia de Olinda, em Pernambuco, quando a barra de supino caiu sobre seu tórax no começo deste mês.
Ronald presidia o Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes e, segundo familiares, frequentava academias havia 30 anos.
Ronald José morreu em acidente com supino na academia
Acidentes com carga ocorrem em segundos e geralmente envolvem detalhes que passam despercebidos. Por isso, entender os riscos e adotar medidas simples pode fazer diferença durante o treino.
As imagens da academia registraram Ronald fazendo o supino reto, exercício em que a pessoa fica deitada no banco e eleva a barra na altura do peito. É um movimento simples, porém exige atenção total na pegada.
Especialistas afirmaram que a forma como ele segurava a barra foi um dos principais problemas. Ele usava a chamada pegada falsa, em que o polegar não envolve a barra e o apoio se concentra na palma e nos demais dedos.
Quando todos os dedos contornam a barra, o polegar cria firmeza adicional e diminui o risco de escorregar. Sem esse ajuste, qualquer instabilidade pode levar a uma queda repentina da carga sobre o peito.
A academia informou que prestou atendimento imediato. Ronald foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. A polícia classificou o caso como morte acidental.
O supino está presente em grande parte dos treinos e ativa principalmente o peitoral, além de braços e ombros. Apesar de comum, o movimento precisa de ajustes que garantem maior segurança.
Uma orientação simples é escolher máquinas nos dias em que o corpo está mais cansado. Esses equipamentos costumam dar mais estabilidade e facilitam o controle da carga durante a série.
Outro ponto é respeitar os limites individuais. Aumento rápido de peso pode gerar falhas técnicas e favorecer acidentes. O ideal é seguir o que o educador físico indicar para cada fase do treino.
Treinar com acompanhamento também reduz erros de postura e protege o praticante durante exercícios mais exigentes. O profissional ajusta cargas, corrige movimentos e identifica riscos antes que algo aconteça.