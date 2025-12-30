Acesse sua conta
Risco de morte: veja os cuidados na hora de fazer supino na academia

Entenda erros comuns no exercício que levou a morte do homem

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:00

Caso chamou atenção pela experiência de 30 anos que Ronald José Montenegro tinha na musculação
Caso chamou atenção pela experiência de 30 anos que Ronald José Montenegro tinha na musculação

A morte de Ronald José Montenegro, de 55 anos, reacendeu a discussão sobre segurança em exercícios com pesos livres. Ele treinava em uma academia de Olinda, em Pernambuco, quando a barra de supino caiu sobre seu tórax no começo deste mês.

Ronald presidia o Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes e, segundo familiares, frequentava academias havia 30 anos.

Qual era o exercício que Ronald fazia

Acidentes com carga ocorrem em segundos e geralmente envolvem detalhes que passam despercebidos. Por isso, entender os riscos e adotar medidas simples pode fazer diferença durante o treino.

As imagens da academia registraram Ronald fazendo o supino reto, exercício em que a pessoa fica deitada no banco e eleva a barra na altura do peito. É um movimento simples, porém exige atenção total na pegada.

Execução incorreta do movimento

Especialistas afirmaram que a forma como ele segurava a barra foi um dos principais problemas. Ele usava a chamada pegada falsa, em que o polegar não envolve a barra e o apoio se concentra na palma e nos demais dedos.

Quando todos os dedos contornam a barra, o polegar cria firmeza adicional e diminui o risco de escorregar. Sem esse ajuste, qualquer instabilidade pode levar a uma queda repentina da carga sobre o peito.

A academia informou que prestou atendimento imediato. Ronald foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. A polícia classificou o caso como morte acidental.

Práticas que ajudam a evitar acidentes

O supino está presente em grande parte dos treinos e ativa principalmente o peitoral, além de braços e ombros. Apesar de comum, o movimento precisa de ajustes que garantem maior segurança.

Uma orientação simples é escolher máquinas nos dias em que o corpo está mais cansado. Esses equipamentos costumam dar mais estabilidade e facilitam o controle da carga durante a série.

Outro ponto é respeitar os limites individuais. Aumento rápido de peso pode gerar falhas técnicas e favorecer acidentes. O ideal é seguir o que o educador físico indicar para cada fase do treino.

Treinar com acompanhamento também reduz erros de postura e protege o praticante durante exercícios mais exigentes. O profissional ajusta cargas, corrige movimentos e identifica riscos antes que algo aconteça.

