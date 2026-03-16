Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de março de 2026 às 23:57
O Sincerão do BBB 26 desta segunda-feira (16) movimentou a casa com uma dinâmica que expôs alianças, acusações de manipulação e novas tensões entre os participantes. Durante a atividade, os brothers e sisters precisaram apontar duas pessoas: quem faz os outros de bobo e quem estaria sendo feito de bobo no jogo.
Antes do início da dinâmica, Tadeu Schmidt explicou as regras aos confinados. Cada participante deveria escolher dois nomes e colocá-los no chamado Cantinho dos Bobos, utilizando plaquinhas para identificar quem manipula e quem estaria sendo manipulado dentro da casa. Depois disso, cada um teve um minuto para justificar suas escolhas, sem direito a réplica.
Logo nas primeiras rodadas, Alberto Cowboy se tornou o principal alvo da dinâmica. O líder da semana foi apontado por vários participantes como alguém que estaria manipulando o jogo.
Ana Paula Renault afirmou que Alberto usa sua habilidade de argumentação para convencer os colegas. Segundo ela, o brother tem uma “retórica muito boa” e frequentemente consegue influenciar outros participantes.
Na mesma linha, Breno também colocou Cowboy como quem faz os outros de bobo. Para ele, o líder atua como uma espécie de estrategista do grupo e tenta se esquivar da responsabilidade pelas decisões que influencia.
Leandro Boneco reforçou as críticas e citou a relação de Cowboy com Gabriela como exemplo de manipulação dentro da casa. Segundo ele, o participante consegue convencer colegas após conflitos e retomar alianças dentro do jogo.
Durante a dinâmica, Juliano Floss e Chaiany também apontaram Alberto Cowboy como alguém que manipula os demais participantes, aumentando a pressão sobre o líder no Sincerão.
Por outro lado, Cowboy também fez suas escolhas. Ele afirmou que Juliano Floss seria alguém que faz os outros de bobo dentro do jogo e disse acreditar que Ana Paula Renault estaria sendo influenciada por outras pessoas.
Já Gabriela direcionou suas críticas a Jonas Sulzbach, acusando o participante de tentar manipulá-la em situações recentes dentro da casa. Ela também apontou Solange Couto como alguém que estaria sendo feita de boba no jogo.
O clima de confronto e acusações dominou a dinâmica, que terminou com diversos participantes trocando críticas diretas e reforçando rivalidades que já vinham se formando ao longo da semana.