DORES DE CABEÇA

Com diesel nas alturas, Bahia sofre com preços altos enquanto falta combustível no RS

Agronegócio baiano sofre diante da instabilidade provocada pelo acirramento dos conflitos no Oriente Médio



Maria Raquel Brito

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 05:00

Preço do diesel sobe e agronegócio baiano entra em alerta Crédito: Divulgação

A escalada no preço do óleo diesel tem gerado um efeito cascata em toda a cadeia produtiva da Bahia, afetando diretamente a rotina dos produtores rurais e a economia do estado. Como a maior parte do abastecimento do comércio e da indústria depende do transporte rodoviário, a alta nas bombas encarece o frete e, consequentemente, os custos de produção em diversos segmentos.

O agronegócio representa a principal atividade econômica baiana. Em 2025, o PIB do agronegócio totalizou R$ 32,5 bilhões, equivalente a 24,9% da cadeia produtiva no estado. De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a produção de grãos baiana registrou um crescimento de 10,9% em relação à safra anterior, o que se tornou um dos fatores responsáveis pela expansão do agronegócio no estado.

Agro sustenta o PIB do Brasil 1 de 5

No entanto, diante da instabilidade provocada pelo acirramento dos conflitos no Oriente Médio, que restringiram a oferta global de petróleo, o setor sofre uma pressão com o aumento nos custos logísticos para o escoamento das safras e a alta na importação de insumos vitais, como os fertilizantes. Quem explica é o coordenador de acompanhamento conjuntural da SEI, Arthur Souza Cruz.

“O agronegócio, de um modo geral, também depende do abastecimento de fertilizantes e da produção das suas lavouras e está sendo pressionado com aumento do custo na importação do produto final. Somos dependentes de quase 85% de importação [de fertilizantes], principalmente da Rússia, da China, dessas regiões em conflito. Não é nem a falta do produto, mas o aumento do preço no mercado nacional por conta do conflito”, explica.

A margem de manobra para os produtores mitigarem esses prejuízos é bastante estreita, já que a economia ainda é fortemente baseada em combustíveis fósseis e as cotações atreladas a bolsas internacionais limitam o controle local sobre esses custos. “Com o dólar mais caro, a importação fica mais cara. Alguns produtos exportados dependem de insumos importados e, com o dólar mais alto, encarece a importação, o produto e o preço final”, complementa.

A alta dos combustíveis atinge não apenas as operações no campo, mas também o bolso do consumidor final, sendo um dos principais vetores para o aumento da inflação e o encarecimento de uma série de outros produtos. Foi com essa justificativa que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) enviou um ofício ao Governo do Estado solicitando a redução imediata e temporária da alíquota do ICMS incidente sobre o diesel.

“A adoção de medidas emergenciais no âmbito estadual é essencial para preservar a sustentabilidade da produção agropecuária e proteger o consumidor final”, destaca o documento assinado pelo presidente da Federação, Humberto Miranda.

A entidade argumenta que a desoneração é uma medida emergencial essencial para preservar a competitividade do setor produtivo, evitar o desabastecimento e conter a inflação sobre os alimentos que chegam à mesa da população.

A Faeb também ressalta que o Governo Federal adotou recentemente medida semelhante. Em 12 de março de 2026, foi publicado o Decreto nº 12.875, que zerou as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre o diesel, eliminando a carga tributária federal sobre o produto. Com a medida, os tributos estaduais passaram a representar o principal fator de impacto no preço final do combustível, correspondendo, em média, a 38,4% do valor.

Em paralelo à pressão dos produtores por soluções tributárias, o Procon-BA intensificou a operação “De Olho no Preço”, fiscalizando até o momento 230 postos de combustíveis na capital, Região Metropolitana e interior, além de notificar dez distribuidoras. De acordo com o Procon, foram realizadas 33 denúncias de preço abusivo.

As empresas notificadas receberam o prazo de cinco dias para explicar os reajustes aplicados nas tarifas de combustíveis, enquanto a Refinaria de Mataripe também foi acionada para apresentar informações complementares sobre as justificativas de preços encaminhadas anteriormente ao órgão.

Em falta

Se por aqui, o principal problema está no custo, em outros locais do país, o abastecimento causa preocupação. Subiu para 166 o número de municípios do Rio Grande do Sul que relatam problemas relacionados à escassez no abastecimento de óleo diesel. A informação consta em um boletim da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), de acordo com uma reportagem da Agência Brasil na última quarta-feira (dia 25).

A Famurs detalha que recebeu retorno à consulta de 384 dos 497 municípios gaúchos. Os 166 atingidos representam um terço das cidades do Rio Grande do Sul. A capital, Porto Alegre, não consta como afetada. De acordo com a federação gaúcha, os sinais de desabastecimento acendem “um sinal de alerta para o funcionamento dos serviços essenciais nas cidades”.