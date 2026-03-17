Acordo Mercosul-UE avança e pode destravar nova era de exportações do agro brasileiro

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Matheus Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 20:09
Após 20 anos de idas e vindas, um dos maiores acordos comerciais da história do Mercosul está prestes a sair do papel. A aprovação do PDL 41/2026 pelo Senado Federal na última semana representa um avanço no compromisso do Brasil com a União Europeia, posicionando o país para uma nova era de exportações. A estimativa do Ministério do Desenvolvimento (MDIC) é otimista e projeta um incremento relevante no PIB nacional nos próximos 15 anos.
ACOROD MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA
Um dos pontos cruciais para que o avanço das negociações com Bruxelas ocorresse em 2026 foi o endurecimento das cláusulas de sustentabilidade. O Brasil aceitou compromissos mais rígidos vinculados ao Acordo de Paris e ao combate ao desmatamento. Agora, essas metas deixam de ser apenas discurso diplomático e passam a integrar o acordo comercial, com previsão de mecanismos de monitoramento e solução de controvérsias que podem impactar as exportações, exigindo uma vigilância rigorosa do setor produtivo.
O calendário de implementação está apertado, mas caminha conforme o cronograma negociado e discutido no Congresso, com participação da senadora Tereza Cristina.
Março: o Paraguai deve realizar a ratificação final.
Abril: sanção presidencial no Brasil e troca de notas diplomáticas.
1º de Maio: início da vigência e corte das primeiras alíquotas de importação.
Para o agronegócio, a notícia é um divisor de águas, garantindo previsibilidade para investimentos em larga escala e acesso a um dos mercados mais exigentes e rentáveis do planeta.