O fim do carimbo: veja como transferir seu carro sem ir ao cartório

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Matheus Marques
Publicado em 15 de maio de 2026 às 22:19
O mercado automotivo brasileiro atravessa sua maior simplificação administrativa em décadas. A nova diretriz para a transferência de propriedade de veículos, disponibilizada pela Secretaria Nacional de Trânsito por meio do Senatran e do Contran, já está em vigor em todo o território nacional. A medida remove o cartório como intermediário obrigatório e coloca o celular no centro da operação.
O serviço não é apenas uma conveniência, mas uma estratégia de Estado para reduzir custos operacionais e aumentar a rastreabilidade das transações.
Para utilizar a transferência digital, tanto comprador quanto vendedor precisam ter o cadastro no portal Gov.br com biometria facial ou validação bancária (contas Prata ou Ouro). O processo segue um fluxo lógico:
Venda: o proprietário regista a intenção de venda no App Carteira Digital.
Assinatura: ambas as partes assinam eletronicamente o documento.
Vistoria: após a assinatura digital, o veículo segue para a vistoria técnica necessária para a emissão do novo licenciamento.
A modernização atende a um clamor antigo contra fraudes de documentos físicos. Com a assinatura eletrônica avançada, a identidade de quem vende e de quem compra é cruzada com bancos de dados federais em tempo real.
Além disso, a eliminação do documento em papel (CRV) e a adoção exclusiva do ATPV-e digital reduzem drasticamente as chances de falsificação ideológica. É uma mudança que traz transparência para quem faz negócio honesto e isola os golpistas de plantão.