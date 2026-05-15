ECONOMIA

O fim do carimbo: veja como transferir seu carro sem ir ao cartório

Compra e venda de carros ganha blindagem digital e integração via Gov.br; nova regra padroniza o processo em todo o Brasil e reduz custos para o motorista.

Matheus Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 22:19

Veja como transferir seu carro sem ir ao cartório em 2026 Crédito: Foto: Ilustração/IA

O mercado automotivo brasileiro atravessa sua maior simplificação administrativa em décadas. A nova diretriz para a transferência de propriedade de veículos, disponibilizada pela Secretaria Nacional de Trânsito por meio do Senatran e do Contran, já está em vigor em todo o território nacional. A medida remove o cartório como intermediário obrigatório e coloca o celular no centro da operação.

O serviço não é apenas uma conveniência, mas uma estratégia de Estado para reduzir custos operacionais e aumentar a rastreabilidade das transações.

Como funciona a nova dinâmica

Para utilizar a transferência digital, tanto comprador quanto vendedor precisam ter o cadastro no portal Gov.br com biometria facial ou validação bancária (contas Prata ou Ouro). O processo segue um fluxo lógico:

Venda: o proprietário regista a intenção de venda no App Carteira Digital.

Assinatura: ambas as partes assinam eletronicamente o documento.

Vistoria: após a assinatura digital, o veículo segue para a vistoria técnica necessária para a emissão do novo licenciamento.

Blindagem contra fraudes

A modernização atende a um clamor antigo contra fraudes de documentos físicos. Com a assinatura eletrônica avançada, a identidade de quem vende e de quem compra é cruzada com bancos de dados federais em tempo real.