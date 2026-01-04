AUTOS

Conheça os carros mais vendidos no Brasil e na Bahia em 2025

Na Bahia, os SUVs dominaram o ranking com cinco modelos entre os dez mais emplacados

Antônio Meira Jr.

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 17:00

A Strada liderou o mercado nacional pelo quinto ano consecutivo Crédito: Divulgação

A versatilidade da picape e a capilaridade da rede de concessionárias Fiat garantiram mais um ano de liderança para a Strada. Em 2025, o utilitário somou 142.834 emplacamentos, diferença superior a 20 mil unidades para o Volkswagen Polo, que alcançou 122.613 licenciamentos nos últimos 12 meses.

Dessa forma, a Strada liderou o mercado geral nas vendas de veículos zero-quilômetro e o Polo foi o primeiro entre os carros de passeio. O hatch da VW foi o segundo do ranking geral, que engloba automóveis e comerciais leves.

A disputa acirrada da Fiat com a VW se repete nas posições seguintes, com o Argo (102.613) em terceiro lugar e o T-Cross (92.789) em quarto - sendo o líder da categoria de SUVs. A quinta posição ficou com o Hyundai HB20 (85.003).

Do sexto ao décimo lugar, ficaram Chevrolet Onix (79.856), Hyundai Creta (76.121), Fiat Mobi (73.004), Volkswagen Saveiro (67.731) e Honda HR-V (61.221).

Mais vendidos em 2025 1 de 3

AS PERDAS E OS GANHOS

Entre os líderes, a Strada teve uma variação pequena, caiu 1,28% na comparação com 2024. Já o Polo teve uma queda maior, de 12,53%. No entanto, a redução de volume foi calculada pela VW, que introduziu o Tera. De junho a dezembro, o novo modelo teve 48.063 unidades emplacadas. A empresa alemã também conseguiu crescer com a veterana Saveiro, que teve um incremento de 18,86%.

A Chevrolet foi uma das marcas que mais perdeu posições entre os dez primeiros. Mesmo com a renovação do Onix, hatch e sedã, e do Tracker, apenas o Onix se manteve no top 10 - mesmo assim caindo de terceiro para sexto colocado, com redução de 18,10% no volume.

Houve crescimento nas vendas dos três SUVs que figuram entre os dez mais vendidos no país: T-Cross (10,48%), Creta (10,13%) e HR-V (21,53%).

MERCADO BAIANO EM 2025

Na Bahia, a Fiat Strada repetiu o sucesso do mercado nacional e liderou com 7.620 emplacamentos. No entanto, a sintonia termina aí. Na segunda posição no estado, ficou o Hyundai Creta com 3.963 unidades licenciadas no último ano, volume que o premiou com dois títulos: carro de passeio e SUV mais vendido.

Em terceiro lugar, outra picape da Fiat, a Toro com 3.327 exemplares zero-quilômetro negociados no último ano. Fechando os cinco primeiros colocados, VW Polo (3.169) em quarto e Toyota Corolla Cross (3.075) em quinto. O SUV da Toyota vinha muito bem até que um acidente na fábrica em SP interrompeu a produção e afetou as vendas.

Da quinta à décima posição, ficaram Toyota Hilux (2.908), Volkswagen T-Cross (2.386), Ford Ranger (2.367), Nissan Kicks (2.366) e Jeep Compass (2.314).

BA: PICAPES E SUVS DOMINAM

O mercado estadual teve o ranking dos dez mais vendidos dominado por picapes e SUVs. Foram quatro picapes: uma compacta (Saveiro), uma pequena (Toro) e duas médias (Hilux e Ranger).

Na categoria de SUVs, cinco modelos figuraram entre os mais vendidos: três pequenos (Creta, T-Cross e Kicks) e dois médios (Corolla Cross e Compass).

As altas taxas de juros e a dificuldade de aprovação de crédito levaram algumas classes a optar por veículos usados e motocicletas. Além disso, a vocação estadual para o agro e serviços favoreceu o crescimento dos utilitários com caçamba.

O PODER DA BAHIA NAS PICAPES

Três modelos tiveram ótimo desempenho na Bahia: Ranger, S10 e Toro. No caso da picape média da Ford, foram 2.367 emplacamentos no estado, enquanto os outros oito estados do Nordeste somaram, juntos, 3.102.

A S10 teve 1.710 unidades licenciadas na Bahia, os demais estados somaram 2.342 licenciamentos.

No exemplo da Toro, o mercado baiano absorveu 3.327 unidades e o resto do Nordeste, somado, teve 4.943 emplacamentos.

OS RECORDES DA STRADA