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Climatempo alerta para chuva forte no litoral da Bahia neste fim de semana

Chance de temporal aumenta a partir desta sexta-feira (27) e pode provocar alagamentos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 06:31

Alerta de chuva forte entre o litoral da Bahia e do Espírito Santo Crédito: Reprodução / Climatempo

A Climatempo emitiu um alerta para a intensificação das chuvas no litoral da Bahia entre esta sexta-feira (27) e o sábado (28), com risco de temporais e acumulados elevados em curto intervalo de tempo. A instabilidade também deve atingir áreas do litoral do Espírito Santo.

De acordo com a previsão, a chuva já voltou a ganhar força nas últimas horas na faixa leste baiana e tende a se intensificar ao longo dos próximos dias. A expectativa é de pancadas frequentes, por vezes fortes, com volumes que podem ultrapassar entre 60 mm e 80 mm, especialmente em regiões litorâneas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O principal sistema responsável pelas condições de instabilidade é um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que favorece a formação de nuvens carregadas sobre o leste do Nordeste e parte do Sudeste. Além disso, a atuação de um sistema de alta pressão contribui para o transporte de umidade do oceano em direção ao continente, reforçando a formação de áreas de chuva.

As regiões que exigem maior atenção incluem o Recôncavo Baiano, além de cidades como Ilhéus e Porto Seguro. No Espírito Santo, o alerta também abrange o litoral, incluindo a capital Vitória.

Segundo a Climatempo, a persistência da chuva pode provocar alagamentos, sobretudo em áreas urbanas e locais mais vulneráveis. A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e seguir eventuais orientações da Defesa Civil.

Tags:

Chuva

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