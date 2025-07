Cuidados com a limpeza

Perigo de morte: quais produtos de limpeza você nunca deve misturar em casa

Descubra por que a combinação de certos produtos de limpeza pode ser um risco mortal para sua saúde e como se proteger

Foi exatamente o que aconteceu com Alexandre Eustáquio Ribeiro, de 31 anos, em Divinópolis, Minas Gerais, em julho de 2025, quando ele faleceu após misturar água quente com cloro para lavar o banheiro. >

Essa tragédia reacendeu um alerta antigo, mas que com muita frequência é ignorado: água sanitária e cloro não devem de jeito nenhum ser misturados com nada além de água fria. >

A química por trás do perigo

A água sanitária é um composto à base de hipoclorito de sódio, reconhecido por suas propriedades oxidantes e desinfetantes. No entanto, quando este poderoso aliado da limpeza entra em contato com certos produtos, a reação química pode ser extremamente perigosa. Além disso, a água sanitária em contato com água quente evapora e libera um gás que, se inalado, pode causar irritação aos pulmões e diversos problemas de saúde, inclusive fatais.>

Ao misturar água sanitária (ou cloro puro) com desinfetantes que contêm amônia, detergentes com cloro ou até mesmo vinagre, há a liberação de cloraminas e gás cloro. Essas são substâncias perigosas que atingem diretamente os pulmões e os olhos, podendo levar à morte por insuficiência respiratória. >

O impacto das redes sociais e do faça você mesmo

Um levantamento realizado pela Fiocruz em parceria com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) revelou um dado preocupante: os casos de intoxicação por produtos de limpeza cresceram 32% entre 2020 e 2025. A falta de informação adequada, atrelada à popularização da cultura do “do it your self” – ou seja, faça você mesmo – contribui significativamente para esse tipo de ocorrência. >