ALÔ, ALÔ MARCIANO

Vida em Marte: cientista afirma que Nasa pode ter matado marcianos

Experimentos da missão viking em 1976 podem ter exterminado formas de vida marcianas sem querer. Entenda a polêmica teoria.

Dirk Schulze-Makuch, astrônomo alemão, apresentou uma teoria surpreendente: as sondas Viking podem ter encontrado e destruído vida em Marte há quase 50 anos. A explicação está na forma como os experimentos foram conduzidos.

Os resultados contraditórios da Viking

As duas sondas Viking realizaram três tipos de testes para detectar vida. Enquanto dois deram resultados positivos, um foi negativo. Os cientistas interpretaram isso como ausência de vida, mas Schulze-Makuch vê outra possibilidade.

Lições do deserto mais seco do mundo

Estudando micróbios no Atacama, o cientista descobriu que eles sobrevivem absorvendo umidade do ar através de sais. Isso acontece porque o cloreto de sódio absorve a umidade do ar. Vida marciana poderia funcionar igual.